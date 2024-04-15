Случайно пролил чай: у летевшего в Москву самолета сгорел один из блоков по вине пилота

У летевшего в Москву самолета сгорел один из блоков из-за пролитого пилотом чая

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Из-за инцидента воздушный лайнер совершил вынужденную посадку.

Пилот авиакомпании «Аэрофлот» случайно пролил чай на панель приборов во время рейса, из-за чего сгорел один из блоков. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел 12 апреля. На борту самолета Airbus A320 находилось 158 пассажиров. Во время полета возникла умеренная турбулентность, в результате чего второй пилот случайно пролил чай на пульт TCAS (система предупреждения столкновения самолетов в воздухе). Это привело к появлению запаха гари, а система перестала работать. После отключения пульта запах исчез, дыма не было замечено.

Самолет совершил благополучную вынужденную посадку.

После произошедшего инцидента самолет был временно отстранен от полетов. Только после замены системы TCAS он получил разрешение на продолжение работы.

Ранее 5-tv.ru писал, что во время рейса Иркутск — Владивосток перед самым взлетом, когда самолет находился на полосе, выяснилось, что кто-то на борту сказал, что у него есть бомба. Экипаж и служба безопасности не сочли это смешным. Всех находившихся на борту высадили и доставили на автобусе обратно в аэровокзал