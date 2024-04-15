Скелет пропавшей в прошлом году пенсионерки нашли в лесу в Подмосковье

Фото: www.globallookpress.com / Michael Schellinger

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Старушка ушла из дома в августе 2023-го и бесследно исчезла. Что с ней случилось?

В Московской области в лесу обнаружили скелет пенсионерки, пропавшей в августе прошлого года. Источник 5-tv.ru рассказал, что останки 79-летней женщины нашли 14 апреля волонтеры близ деревни Купелицы.

Давность смерти погибшей при загадочных обстоятельствах старушки составляет около девяти месяцев. Ее личность помогли установить документы, что были при ней. Полиция уже начала проверку.

Известно, что пенсионерка ушла с дачи в СНТ «Ветеран дубки» в августе 2023-го и пропала.

Известно о еще одной загадочной смерти старушки, но уже в Чили. В Сантьяго задержали монахиню, которая целый год хранила скелет умершей подруги в чемодане.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что у «кислотного маньяка» были навязчивые идеи.