Чревато выпадением: врач предупредила об опасности частого наращивания ресниц

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Многие девушки в погоне за красотой сталкиваются с неприятностями со здоровьем. Кому опаснее всего прибегать к этой косметической процедуре?

Врач-косметолог Оксана Чащина рассказала, как часто можно делать наращивание ресниц и кому не стоит прибегать к данной процедуре.

«Проходить процедуру наращивания ресниц постоянно не рекомендуется. Лучше прибегать к ней только в тех случаях, когда требуется „долгоиграющая“ несмываемая красота», — объяснила специалист.

Эта процедура особенно вредна для женщин с тонкими и слабыми ресницами, которые как раз чаще всего ее и делают. С весом синтетических ресниц могут не справиться корни натуральных. Последние могут травмироваться или даже атрофироваться впоследствии, пояснила косметолог в беседе с aif.ru.

Кроме того, из синтетических ресниц намного хуже промываются частички пыли и грязи. Это может спровоцировать различные заражения глаз. Также навредить глазам может и состав клея, на который крепят искусственные ресницы.

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