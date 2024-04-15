Беркович* и Петрийчук* внесли в список террористов и экстремистов
Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников
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Режиссер и драматург своей вины не признают.
Театральный режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* внесены Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Виной всему поставленный женщинами спектакль «Финист Ясный Сокол», в котором, по данным следствия, есть признаки оправдания терроризма.
Сюжет пьесы посвящен женщинам, которые решили виртуально выйти замуж за радикальных исламистов и переехать к ним в Сирию. При создании спектакля использовались реальные переговоры и протоколы допросов этих людей.
Женщины вину не признают.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что глава СБУ Малюк обжаловал свой заочный арест в России.
* — внесены в список террористов и экстремистов в России