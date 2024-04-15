Фото, видео: www.globallookpress.com / uwe umstätter; 5-tv.ru

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Эксперт выделила сразу несколько способов для сохранения нервов и времени.

Нередко токсичная дружба может нанести вред как вам, так и вашему собеседнику. Психолог Елизавета Баева рассказала 5-tv.ru про несколько признаков, по которым можно распознать токсичные отношения и не потратить лишние нервы.

Если друг постоянно контролирует ваши действия, выставляет нездоровые условия, то это уже первый маячок, на который стоит обратить внимание. Психолог называет это манипуляцией и контролем, когда вам и шагу не дают ступить без регулярных претензий со второй стороны.

Второй сигнал, означающий, что вы завязли в токсичной дружбе, связан с постоянным унижением и критикой. Когда ваш друг вместо поддержки — пытается уколоть плохими словами. Причиной такого поведения эксперт называет зависть. Психолог отмечает, что от таких людей лучше держаться подальше.

«Причиной такого поведения может служить зависть. А ведь там, где есть зависть, нет места для отношений, которые приносят радость. Зависть — это очень страшно», — подчеркивает психолог Елизавета Баева.

Третий звонок, что вы заходите через одну и ту же дверь токсичных отношений, заключается в использовании вас другом в корыстных целях. Например, рассказывает Елизавета Баева, когда он использует вашу дружбу только для продвижения по карьерной лестнице.

«Следует проанализировать общение и можно заметить, что в общении с такими вы постоянно им помогаете, что-то для них делаете, эти люди растут в карьере или получают еще какие-то ресурсы от вас, но вы не получаете ничего взамен», — отмечает психолог.

Если после общения с другом вы чувствуете себя опустошенным, то это явный признак, что за вами охотится «энергетический вампир». Эксперт отмечает, что каждая встреча с ним будет отражаться на вашем эмоциональном состоянии и потере энергии. По мнению психолога Елизаветы Баевой, настоящая крепкая дружба стоит на взаимоуважении, когда обоим людям хорошо вместе.

Ранее 5-tv.ru писал про способы распознания токсичных людей. О своих методах распознания подобных личностей рассказал предприниматель Вадим Шлыков.