Глава СБУ Малюк обжаловал свой заочный арест в России

Фото: ANDRII NESTERENKO / ТАСС

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При этом он по-прежнему объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк обжаловал решение Басманного суда Москвы о его заочном аресте. Это указывается в картотеке инстанции.

«Текущее состояние: обжаловано 15.04.2024», — говорится в опубликованной информации по делу.

Как передает ТАСС, апелляционную жалобу на заочный арест Малюка подал представитель защиты главы СБУ.

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал Василия Малюка 26 марта. Сообщалось, что его обвиняют в совершении теракта. Предварительно, речь может идти о подрыве Крымского моста и покушениях на писателя Захара Прилепина и военкора Владлена Татарского. Причастность Украины к данным терактам Малюков ранее подтверждал в одном из интервью.

Он по-прежнему объявлен в федеральный и межгосударственный розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигурант дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Назримад Лутфуллои* обжаловал свой арест. Во время задержания обвиняемый вел себя слишком дерзко. На суде частично признал вину.

* — внесен в список террористов и экстремистов в России