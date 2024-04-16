Восходящая звезда: Катя Лель готовит в преемницы свою 15-летнюю дочь

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Девочка продемонстрировала свои вокальные данные на известном музыкальном шоу. Какое впечатление она произвела на жюри?

Дочь Кати Лель — Эмилия — продемонстрировала свои вокальные данные во время исполнения хита JONY «Комета» на популярном музыкальном шоу. Девочке всего 15 лет, но она уже смогла заворожить слушателей. Звездная мама отмечает, что всегда чувствовала в дочери природный талант к пению.

«Как-то я кормила ее грудью, ей еще и месяца не было, мне позвонила мой педагог по вокалу. Эмилии это не понравилось. Она одной рукой держала мою грудь, ела и при этом от недовольства „рычала“. И моя профессорша сказала: „Катя, кто там рядом с вами так круто рычит? Кто это с такими голосовыми связками круче, чем у вас?“ Эмилия — моя гордость», — рассказала Катя Лель.

В ходе шоу девушка также исполнила с матерью композицию «Я по тебе скучаю». Звездное жюри отметило дуэт наивысшей оценкой, их поразила сила голоса юной певицы и уникальный тембр.

По словам Кати Лель, Эмилия на данный момент не увлечена сценой, хоть и окончила школу Дмитрия Кабалевского на фортепианном отделении. Внимание девочки привлек гостиничный бизнес.

Ранее 5-tv.ru рассказал подробности расставания Кати Лель с бывшим мужем.