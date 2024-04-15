Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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Целями также стали несколько гаубиц и артиллерийских установок боевиков киевского режима.

Станция радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Хмара» впервые уничтожена в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке за минувшие сутки.

Уточняется, что станция была уничтожена в районе Авдеевки.

Кроме того, российские войска поразили самоходную артиллерийскую установку (САУ) М109 Paladin производства США, установки «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и М102 производства США.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ в зоне проведения спецоперации.