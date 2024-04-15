Суд в Москве отправил блогера Портнягина под домашний арест

Фото, видео: 5-tv.ru

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Бизнес-коуч подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Тверской суд Москвы отправил блогера и бизнес-коуча Дмитрия Портнягина под домашний арест. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала заседания.

«Портнягину Дмитрию Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под домашний арест на 1 месяц 28 суток, то есть до 10 июня 2024 года, с установлением на период домашнего ареста определенных ограничений», — говорится в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

На этой неделе в принадлежащих Портнягину помещениях Club 500 и банного комплекса Siberia проводились обыски и следственные мероприятия. По данным источника, это было связано с делом по неуплате налогов, долг блогера составлял более 124 миллионов рублей. Следователи уточнили, что это сумма за период с 2018 по 2020 год.

Позднее сообщалось, что ущерб по делу Портнягина был возмещен.

Портнягина задержали в Ростове-на-Дону 12 апреля, после чего доставили на допрос.

Ранее 5-tv.ru писал, что блогер Портнягин подозревается в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.