Нейросети и обучение: в России прошел первый кейс-чемпионат Deadline

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Его участники внедряли технологии ИИ в образование.

Как сделать учебу проще и эффективнее с помощью нейросетей — такую задачу решали на первом в России кейс-чемпионате DEADLINE. И, несмотря на то, что его участники даже еще не студенты, а школьники — с искусственным интеллектом они уже на «ты». Корреспондент «Известий» Елена Хмура расскажет, кто стал лучшим, и какие призы получат победители.

Чат-бот, который поможет студентам подготовиться к собеседованию и попасть на стажировку в компанию-мечты. Этот проект команды Сергея Исаева — на кейс-чемпионате DEADLINE — в числе фаворитов. Старшеклассник из подмосковных Люберец признается, ему очень интересен Искусственный Интеллект, потому что за такими технологиями — будущее.

«Если они будут в медицине помогать определять какие-нибудь сложные диагнозы. Какие-нибудь финансовые проекты — думать, будут они успешными или неуспешными. Много куда их можно направить», — победитель первого кейс-чемпионата Сергей Исаев.

Как искусственный интеллект может помочь в образовании? Свои ответы на этот вопрос прислали четыре с половиной тысячи российских школьников. Столько заявок — со всей страны — пришло на чемпионат, который в этом году впервые провел Центральный Университет. Сто пятьдесят финалистов собрались в Москве, чтобы представить на суд жюри самые оригинальные проекты.

«Кто-то исследовал, как можно с помощью искусственного интеллекта сделать образование более интересным для студентов. Кто-то исследовал, как можно сделать взаимодействие бизнеса и ВУЗов более эффективным. А кто-то размышлял на тему того, как саму деятельность университетов оптимизировать с помощью искусственного интеллекта», — говорит директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Как выглядит работа IT-компании изнутри, школьники смогли увидеть своими глазами — в штаб-квартире Тинькофф, которая стала главной площадкой чемпионата. В число организаторов вошла и Высшая Школа Менеджмента СПбГУ. Оценивали молодежные проекты не только представители вузов, но и бизнеса.

«Они мотивированы. И это во многих случаях важнее того, какие у них оценки, в какой школе они учатся. У них есть мотивация научится жить с технологиями. Научиться эти технологии использовать для очень доброго, важного дела — для образования», — директор по стратегическому маркетингу Яндекса Андрей Сербант.

В командах — школьники из разных городов. Но работа над общим проектом сплотила их настолько, что все решили продолжить общаться и после возвращения домой.

Как преподаватели и студенты с помощью нейросетей смогут справляться со стрессом. И проводить опыты по химии и физике с помощью смартфона.

Эти проекты стали лучшими по оценкам жюри. Победители и призеры получил ценные подарки, приоритет при поступлении и грант на обучение в Центральном университете, где в сентябре стартует первый набор на программу бакалавриата.

«Для Центрального Университета чемпионат — это не первый опыт проведения нестандартных мероприятий, позволяющих нам найти мотивированных, ярких абитуриентов. До этого у нас проходила олимпиада PROD, например. Она была посвящена промышленной разработке. У нас проходила олимпиада ДАНО, которая была посвящена анализу данных», — говорит директор центра бизнес-образования и аналитики Центрального университета Илья Иванинский.

Команда Сергея Исаева тоже в числе лауреатов. И, как говорят сами старшеклассники, верхняя ступень пьедестала на этом чемпионате — это их первый уверенный шаг на пути к вершинам информационных технологий.