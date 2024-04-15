За залпом залп: российские силы громят укрепрайоны ВСУ в районе Часова Яра

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Контроль над этим городом имеет стратегическое значение для ВС РФ.

Авиация помогает нашим войскам продвигаться и у города Часов Яр — это сейчас один из самых горячих участков фронта. Противник пытается приостановить там наступление, атакуя дронами. Но, по словам наших бойцов, удача явно не на его стороне. На земле точно в цель бьют снайперы и артиллерия. Что сейчас происходит на этом направлении — расскажет корреспондент «Известий» Денис Кулага. Все подробности — в его репортаже.

Работать днем на артемовском направлении — это уже своего рода эксклюзив. Вражеские дроны обычно не дают полноценно показать детали штурма. Приходится прятаться до глубокой ночи. Но сегодня инициатива полностью на стороне российских войск

Залпы по укрепрайонам ВСУ в окрестностях Часов Яра. Нам с земли удается снять последствия — на горизонте поднимается черный дым. Есть поражение, значит сейчас начнет отвечать украинская сторона.

Украинская пехота раскрывает свое место положение: 11-я бригада ВДВ пользуется ошибкой противника и открывает огонь. Идеальная корректировка, и тут же на врага градом падают гранаты. Тех, кому чудом удалось избежать залпового огня, одиночными накрывают уже операторы БПЛА.

Наблюдение ведут как сверху, так и с земли — здесь уже зона ответственности российских снайперов. Один такой выстрел — и целое отделение штурмовиков ВСУ на несколько часов прячет головы в окопах.

«Идут очередные активные наступательные действия нашими ребятами, братьями десантниками в населенном пункте Часов Яр. Уже забрали, вытеснили из опорников укронацистов», — сказал российский военнослужащий.

В результате уже на границе Артемовска и Богдановки становится тише, и есть возможность показать, как ВСУ переоборудовали частные дома в опорные пункты.

«Вот еще один частный дом, который, судя по всему, служил для ВСУ прикрытием в момент боевых действий на этом участке фронта. Теперь же эти частные дома страдают от бесконечных обстрелов, и мы это постоянно слышим», — говорит корреспондент.

Эти стены выдержали не один серьезный удар. Настоящая надежда для тех, кто тут жил, что все еще есть шанс вернуться в родной дом и заново наладить привычный быт. Но сперва необходимо выбить противника с высот вокруг города Часов Яр и оттянуть фронт от Артемовска на несколько десятков километров.