В Москве прошло предварительное слушание в отношении клиники Хайдарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Сегодня СК РФ сообщил, что приостановлена деятельность ряда услуг предоставляемой клиникой IQPLASTIQUE.

В Арбитражном суде Москвы прошло предварительное слушание по административному делу в отношении аффилиированной с хирургом Тимуром Хайдаровым клиники IQPLASTIQUE. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Заявление о привлечении к административной ответственности было подано в суд 13 марта территориальным органом федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Москве и Московской области.

В иске Росздравнадзора сказано о привлечении ответчика по статье «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

Бенефициаром клиники пластической хирургии ООО IQPLASTIQUE является Тимур Хайдаров. Ранее в его отношении уже было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшего смерть».

Сейчас судом объявлен перерыв до полудня 24 апреля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что приостановлена деятельность ряда услуг предоставляемой клиникой Тимура Хайдарова.