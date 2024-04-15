Приморье в огне: как регион борется с природными пожарами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein; 5-tv.ru

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Только за выходные спасателям МЧС удалось потушить более 70 очагов.

В Приморье спасатели борются с природными пожарами. Только за выходные удалось потушить более 70 очагов, еще три продолжают бушевать на площади около 200 гектаров. Работу осложняет рельеф местности. В регионе объявлен четвертый (предпоследний) уровень пожарной опасности.

Специалисты в ближайшие дни похожую ситуацию прогнозируют на юге европейской части России. Там установится теплая и сухая погода. По данным Гидрометцентра, воздух в Ставропольском крае прогреется до 20 градусов, в Воронежской области до 25. А в Крыму уже 30-градусная жара без осадков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что паводок дошел до Томской и Курганской областей.