Фото: www.globallookpress.com / Saudi Press Agency

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Каких еще успехов достигли войска на Украине?

Российские бойцы уничтожили командно-наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщается в сводке Минобороны России с данными за минувшие сутки.

«Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен командно-наблюдательный пункт батальона 13-й бригады нацгвардии Украины, а также нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 110 районах», — говорится в сообщении.

В Минобороны России также отметили работу средств противовоздушной обороны (ПВО): за сутки были перехвачены 270 вражеских беспилотников, а также шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по расположению французских наемников и боевиков ВСУ в подконтрольном киевскому режиму Славянске.