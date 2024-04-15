Ревнует и отгоняет всех от принца: Меган Маркл шокировала общественность

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Супруга принца Гарри, давно не выходившая в люди, неудачно проявила себя на благотворительном матче во Флориде.

Супруга принца Гарри Меган Маркл, давно не выходившая в люди, неудачно проявила себя на благотворительном матче во Флориде.

«Когда принц получил свой трофей, дама из команды организаторов мероприятия, вручившая его ему, собралась было сняться с Гарри и кубком на память. Однако к ним тут же подскочила Меган. Она отстранила опешившую даму и обняла Гарри за плечи, как бы напоминая всем, что он — ее муж», — рассказали на 7Дней.ru со ссылкой на зарубежную прессу.

Невозможно не отметить неуместный для поля наряд женщины: туфли на высоком тонком каблуке. Они постоянно проваливались в землю, из-за чего Меган спотыкалась и часто поправляла их.

На этом курьез не закончился, и в завершении мероприятия супруга принца Гарри решила вновь удивить окружающих людей и прессу.

Она начала наигранно обниматься с женой профессионального игрока в поло Начо Фигуераса. Эксперты оценили такое поведение, как ребенка, который пытается привлечь к себе внимание.

Ранее 5-tv.ru рассказывал рассказывал о деталях предстоящего визита принца Гарри в Британию.