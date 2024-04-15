Фото: Кадр из к/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство», реж. Игорь Масленников, 1979 г.

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Его положили в отделение артериальной гипертензии в кардиоцентре.

В Москве госпитализирован знаменитый «Шерлок Холмс» Василий Ливанов. Его положили в отделение артериальной гипертензии в кардиоцентре. Об этом стало известно от источника 5-tv.ru.

В данный момент планируется проведение полного обследования для народного артиста РСФСР. Его супруга Елена Ливанова подтвердила факт госпитализации.

Известному артисту и режиссеру 88 лет. Наибольшую известность он получил за создание и воплощение экранного образа Шерлока Холмса в цикле телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».