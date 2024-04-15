В Кремле высказались об эскалации конфликта на Ближнем Востоке: «Чрезвычайно обеспокоены»

Фото: Zuma\TASS / ТАСС

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По оценкам СМИ, иранская сторона ударила по объектам в Израиле 185 беспилотниками и почти таким же количеством ракет.

Российская сторона призывает страны Ближнего Востока к сдержанности после возникшей эскалации конфликта. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Димитрий Песков.

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе, мы призываем все страны региона к сдержанности», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что дальнейшая эскалация конфликта «ни в чьих интересах», поэтому Россия выступает за то, чтобы все вопросы решались политико-дипломатическими методами.

Иран выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению постпреда России при ООН Василия Небензи, созванное в срочном порядке заседание Совета Безопасности организации по вопросу ответного удара Ирана по Израилю — это парад лицемерия и двойных стандартов.