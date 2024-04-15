Непогода в Москве: в конце недели в столице может пойти мокрый снег
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В конце недели в столице может пойти мокрый снег
Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru
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Жителей города ждет «барическая пила».
Жары в ближайшие дни ждать не стоит. Жителям Москвы на этой неделе обещают дожди, сильный ветер и «барическую пилу».
Так, на языке синоптиков называются резкие перепады атмосферного давления. Дневная температура не превысит десяти градусов.
Ночная будет на уровне пяти. В конце недели станет еще холоднее, возможен даже мокрый снег. Столбики термометров покажут от нуля до плюс трех. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.