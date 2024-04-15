Движение по Крымскому мосту приостановлено, объявлена воздушная тревога

Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Граждан попросили сохранять спокойствие.

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено, в Севастополе объявлена воздушная тревога. О работе сирен в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Внимание всем, воздушная тревога», — написал он.

Кроме того, было приостановлено движение по Крымскому мосту. Тех, кто оказался в этот момент там, призвали сохранять спокойствие и следовать всем указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Оперативный канал Крыма также сообщил о перекрытии движения через пункт пропуска Джанкой на севере полуострова.

Ранее 5-tv.ru писал, что, по сообщениям украинских СМИ, взрывы прогремели в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ). Министерство обороны России при этом официально не комментировало информацию.