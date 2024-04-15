На Украине сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко
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Минобороны России официально эту информацию не комментировало.
Взрывы прогремели в Херсоне, контролируемом Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.
«В Херсоне слышны взрывы», — указывается в посте.
Согласно данным карты воздушных тревог Минцифры Украины, в регионе не объявлялась какая-либо опасность. Министерство обороны России официально не комментировало информацию о взрывах в Херсоне.
Российские войска начали наносить удары по военным объектам Украины и связанным с ними объектам энергетической инфраструктуры с октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия Киева, в частности на теракт на Крымском мосту.
После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева.
Ранее 5-tv.ru писал, что взрыв прогремел в Днепре на Украине на фоне воздушной тревоги.