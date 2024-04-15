Люкс VS масс-маркет: стоит ли переплачивать за дорогой шампунь

Врач Толстоносова: и дорогие, и более дешевые шампуни имеют два базовых вещества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christin Klose; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Давно бытует миф, что дорогостоящие средства для волос намного полезнее. Так ли это на самом деле?

Многие люди мечтают о шикарной шевелюре и стараются ухаживать за качеством своих волос, используя различные маски и проводя особые процедуры. Некоторые также выбирают дорогостоящие шампуни, отдавая предпочтение более люксовым брендам.

Действительно ли подобные средства улучшают качество волос и содержат питательные вещества, а также стоит ли переплачивать, 5-tv.ru рассказала врач-трихолог, нутрициолог Виктория Толстоносова.

Специалист отметила: действительно бытует такое мнение, что недорогие шампуни менее эффективны, чем средства из профессиональной или люксовой линейки.

«На самом деле это не совсем так. И те, и другие в своем составе имеют два базовых компонента — это вода и поверхностно-активные вещества», — объяснила специалист.

Она отметила, что в дешевых шампунях количество воды составляет порядка 80%. В дорогих же содержится около 60% воды и 40% полезных веществ.

Например, таких как гиалуроновая кислота, пантенол, масло жожоба, оливы или виноградных косточек. Также могут присутствовать различные витамины и антиоксиданты.

Вторым базовым элементом обычно являются сульфаты. Они хорошо «связываются» с водой и образуют объемную пену, которая очищает волосы от излишков кожного сала.

Многие уверены, что сульфаты раздражают кожу головы и даже могут привести к воспалению. Однако врач подчеркнула: были проведены специальные исследования, доказавшие, что сульфаты не приносят вреда коже. Именно поэтому можно без страха пользоваться шампунями, содержащими этот компонент.

«Если у вас хорошие, качественные, здоровые волосы, для ежедневного применения вы можете использовать обычные шампуни из масс-маркета.

Но если же ваши волосы по тем или иным причинам имеют повреждения, они сухие, ломкие, есть проблемы кожи головы, то приобретайте шампуни из более дорогих, профессиональных или люксовых линеек», — порекомендовала Виктория Толстоносова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справиться с выпадением волос.