Приостановлена деятельность ряда услуг предоставляемой клиникой Тимура Хайдарова
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
В феврале 36-летний мужчина скончался после повторной операции.
Деятельность ряда услуг, который предоставляется клиникой пластического хирурга Тимура Хайдарова в Москве, приостановлена по инициативе Следственного комитета. Об этом сообщает СК РФ.
В феврале 36-летнему мужчине провели операцию в клинике. На следующий день он почувствовал ухудшение состояния здоровья и обратился в данную клинику, где ему проверили повторное оперативное вмешательство.
Однако состояние пациента вновь начало ухудшаться, в связи с чем он был госпитализирован в иное медицинское учреждение, где впал в кому и в скором времени скончался.
В рамках расследования уголовного дело было выяснено, что бенефициаром клиники является Тимур Хайдаров. При этом получены и проверяются сведения о причинении вреда и угрозе причинения вреда в клиниках Хайдарова иным многочисленным пациентам.
Фото: Пресс-служба следственного комитета России
Фото: Пресс-служба следственного комитета России
Фото: Пресс-служба следственного комитета России
Фото: Пресс-служба следственного комитета России
Фото: Пресс-служба следственного комитета России
Фото: Пресс-служба следственного комитета России