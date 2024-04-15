Рекордное потепление? Когда паводок в Курганской области пойдет на спад

Фото: Сорокин Донат / ТАСС

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Уровень воды в реке Тобол стремительно падает.

Уровень воды в Курганской области стремительно пойдет на спад менее чем через неделю, о чем заверил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с изданием URA.RU. Он также поделился прогнозом погоды на следующую неделю, жители региона могут с облегчением выдохнуть.

Уже 20 апреля проблема с паводком должна стабилизироваться — все благодаря стремительному повышению температуры. В регионе ожидается не менее 20 градусов тепла уже с середины недели, это станет рекордным потеплением.

В итоге уровень воды быстро пойдет на спад, однако специалист предупреждает, что последствия непогоды еще долго будут досаждать жителям.

«Ожидается рекордное потепление до 20-25 градусов во второй половине недели, будет сильное испарение воды», — отмечает синоптик Евгений Тишковец.

Уровень воды в реке Тобол начал стремительно повышаться в конце марта и лишь к середине апреля стал постепенно приходить в норму. Сейчас же в регионе крайне мала вероятность выпадения осадков, что также благотворно повлияет на решение проблемы паводка.

Ранее 5-tv.ru сообщал о введении на прошлой неделе чрезвычайной ситуации в Курганской области. Самый разгар стихии пришелся на 14 апреля, уровень воды в реке Тобол достиг критической отметки.