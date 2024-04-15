Подпольщик Лебедев сообщил об ударе РФ по расположению наемников в Славянске

Фото: Reuters / BENOIT TESSIER

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Предварительно, боевики из Франции привезли на Украину самоходную артиллерийскую установку.

Российские войска нанесли удар по расположению французских наемников и боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подконтрольном киевскому режиму Славянске. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег в беседе с РИА Новости.

«По сообщениям от наших товарищей, прилетело в „располагу“, где находились украинские артиллеристы и, вероятнее всего, те французы, которые привезли САУ Caesar в помощь бандеровцам», — сказал он.

Треть города, продолжил подпольщик, перекрыта украинскими боевиками, которые массово проверяют документы и смартфоны всех находящихся на улице. Министерство обороны России пока официально не подтверждало информацию.

В марте премьер Франции Габриэль Атталь заявлял, что Париж продолжит спонсировать киевский режим вооружением. В том числе он пообещал отправить Украине самоходные артиллерийские установки Caesar.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что известно об отправленных на Украину подразделениях Французского Иностранного легиона. По предварительным данным, первая группа наемников из Пятой республики уже прибыла в Славянск на подмогу боевикам ВСУ.