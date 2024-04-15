«Не быть дурой»: Ксения Бородина высказалась о новом увлечении

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Звезда по-новому открылась перед поклонниками.

Знаменитая телеведущая Ксения Бородина рассказала о том, как окунулась в психологию. Звезда по-новому открылась перед поклонниками, начав вести собственный подкаст на YouTube-канале. На свое шоу она приглашает гостей и общается с ними на различные темы.

Бородина в последнее время особенно увлеклась психологией — блогер даже думает попробовать себя практикующим специалистом. За время своей терапии она успела набраться определенного опыта. Ксения призналась, что работа с психологом помогла ей познакомиться с собой.

«Терапия привела меня к тому, что я стала обращать на себя внимание, разговаривать с собой, осознала, что у меня на самом деле огромное количество защиты. Я начала себя познавать», — призналась ведущая.

Она также подчеркнула, что не раз испытывала трудности в жизни, однако всегда старалась не отчаиваться и не опускать руки, предпочитая просто «идти дальше». Кроме того, Ксения Бородина стремилась учиться на своих ошибках и набираться жизненного опыта.

«Я сразу поняла, что не хочу каждый раз залезать в одно и то же, то есть одинаково ошибаться. Пусть будет опыт, но интересный, из которого можно что-то вынести для себя. Но при этом надо не быть этой дурой, а учиться на своих ошибках», — считает знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бородина резко высказалась о Степановой.