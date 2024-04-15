«Горят как спички»: российский боец поразил танк Leopard 2 первым ударом

Фото: www.globallookpress.com / Alex Chan Tsz Yuk

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Солдата удивило, что немецкие машины так хорошо горят.

Российский артиллерист Сергей Лазаренко рассказал, как уничтожил танк немецкого производства Leopard 2. Военный поразил цель первым же ударом, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Солдат признался: его удивило, что немецкие машины так хорошо горят, причем с первого попадания.

«Орлан (разведывательный беспилотник — Прим. ред.) увидел, как танк выехал на позицию. Мы быстро среагировали и отработали. Выехали на позицию, встали, навелись, точным попаданием попали в цель с первого же снаряда, сразу положили. Горит как спички», — поделился Сергей Лазаренко.

Он также отметил, что сперва не поверил в уничтожение цели. Удостовериться в попадании он смог только после видео, которое ему показали. Когда боец увидел кадры, он осознал, что «они тут, значит, пора их бить».

Танк был ликвидирован с помощью самоходной гаубицы «Мста-СМ2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские Су-34 уничтожили командный пункт ВСУ при помощи корректируемых бомб.