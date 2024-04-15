Внимание на маркировку! Какой пластик нельзя греть в микроволновке

Фото: www.globallookpress.com / Robert Schlesinger

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Чтобы обед или ужин не принес вред здоровью, важно правильно использовать тары для хранения еды.

Когда хочется быстро поесть и при этом не накапливать грязную посуду, спасением становится разогревание еды прямо в контейнере, в котором она хранилась в холодильнике. Однако не все типы пластика могут быть безопасны после тепловой обработки в микроволновке. В интервью изданию Газета.ру кандидат химических наук Андрей Дорохов предупредил, какой пластик может стать ядовитым.

Так, в РФ существует семь типов обозначения пластика. К примеру, треугольник с цифрой семь наносят, когда упаковка сделана из других видов пластик, не попадающих в первые шесть категорий: полиамида, поликарбоната, бисфенола А.

«Бисфенол А может проникать в пищу в небольших количествах, но при нагреве уровень этого проникновения увеличивается. Поэтому контейнеры и посуду с такой маркировкой для разогревания еды лучше не использовать, а свежеприготовленной пище нужно дать время остыть перед тем, как отправить на хранение», — объяснил он.

А если на пластике есть цифра шесть — это значит, что он изготовлен из полистирола: одноразовая посуда, стаканы для йогуртов, лотки для бумаг, пищевые контейнеры. Он будет вреден, если его нагреть больше 200 градусов.

Самой безопасной посудой, которую можно будет поставить в микроволновку, является та, на которой имеет цифра пять в треугольнике.

«Кстати, на маркировку контейнеров и другой пластиковой посуды важно обращать внимание и владельцам посудомоечных машин. Некоторые из моделей разогревают воду до 85 градусов, это подходит далеко не для каждого пластика», — предупредил Дорохов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему вредно разогревать еду в микроволновке.