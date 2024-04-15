В Москве состоялась премьера фильма «Сто лет тому вперед»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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Картина по мотивам повести Кира Булычева не пересекается с «Гостьей из будущего».

Экшен про новую Алису Селезневу увидели столичные зрители. Премьера фильма «Сто лет тому вперед» по мотивам повести Кира Булычева состоялась в кинотеатре «Октябрь» и собрала полный зал.

Как рассказал сценарист фильма Александр Андрющенко, это совершенно новая история, которая никак не пересекается со знакомой всем «Гостьей из будущего». Работа над сценарием шла три года.

Создатели, среди которых и компания НМГ, постарались сохранить в нем ту мораль, которая была заложена в повести Булычева: наше будущее определяют те поступки, которые мы совершаем каждый день.

В большой прокат приключенческий фильм «Сто лет тому вперед» выйдет 18 апреля.