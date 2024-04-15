Собрались лучшие из лучших: в «Сириусе» прошли соревнования «Кубок „Небесная грация“»

Фото, видео: Григоров Гавриил / ТАСС; 5-tv.ru

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На состязания съехались 370 спортсменок со всей страны.

Гимнастки со всей России и Белоруссии собрались на федеральной территории «Сириус», где в эти дни проходят всероссийские соревнования за кубок «Небесной грации». В турнире принимают участие почти 400 юных спортсменок, попасть для которых сюда не только настоящая удача, но и тяжелое испытание. Корреспондент «Известий» Александр Мостославский внимательно наблюдал за выступлениями.

Федеральная территория «Сириус» в очередной раз стала эпицентром спортивной жизни страны. Здесь, в Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, целую неделю проходили крупнейшие всероссийские соревнования, в которых приняли участие 370 спортсменок.

Участницами всероссийского Кубка «Небесная грация» стали гимнастки, прошедшие строгий отбор. До этого почти целый месяц в Новосибирске, Ульяновске, Сочи, Иванове, Ухте, Екатеринбурге, Московской области и Санкт-Петербурге эти спортивные таланты боролись за право продемонстрировать свое мастерство на этом ковре.

«Международная ассоциация „Небесная грация“ и Академия художественной гимнастики впервые проводят отборочные турниры. Приехали в Сочи лучшие гимнастки со всех регионов нашей страны и из Белоруссии — команда из Минска. Спасибо вам большое, что приехали. Впервые на наших соревнованиях могут участвовать иностранные граждане, мы очень рады этому!» — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

Нынешние соревнования проходят по правилам Международной Ассоциации художественной гимнастики «Небесная грация», которые намного сложнее, чем общепринятые международные стандарты, и существенно отличаются от правил Всероссийской федерации художественной гимнастики. Самая большая трудность для спортсменок и их тренеров — перестраиваться с одних стандартов на другие, но, по общему мнению профессионалов, это того стоит.

«Правила очень интересные, правила сложные. Это правила, которые дают выбор, возможность для творчества и по работе тела, и по работе предмета. Они дают возможность для раскрытия девочки эмоционально. Очень интересно можно сделать по композиции», — говорит главный тренер Челябинской области по художественной гимнастике, судья международной категории Елена Богатова.

Кристина Зыбенская — воспитанница Елены Богатовой — вот уже три года как тренируется в Москве в сборной России, но на этот раз выступает за родной Уральский федеральный округ.

«Мне очень нравятся правила „Небесной грации“, в них можно показать все, что ты можешь. Они „гибучие“, прыгучие, красивые, можно протанцевать! На ковре нужно показать спектакль, всю свою красоту, музыку, которую ты выражаешь, чтобы была понятная композиция», — говорит Кристина Зыбенская.

Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой всего полтора года, но за это время она успела превратиться в лучший в мире спортивно-методический центр по подготовке юных гимнасток, которые уверенно и результативно выступают на крупных соревнованиях. Вот и на этот раз достойно представили родную Академию.

«Мы прошли подготовку, с Алиной Маратовной очень хорошо сбалансировано спланировали. Алина Маратовна нам провела несколько контрольных тренировок очень продуктивных. Есть у нас есть определенная своя секретная программа подготовки», — говорит заслуженный мастер спорта РФ, тренер Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Ирина Дзюба.

Ирина Дзюба подробности секретной подготовки так и не раскрыла, но общие принципы и подходы обозначила. Это любовь к детям, передача личного опыта великих гимнасток и лучших тренеров, неусыпный контроль за физическим и психологическим состоянием спортсменок, соблюдение правильного баланса — физических нагрузок, отдыха и образования.

«Особое спасибо, конечно, хочу сказать Алине Маратовне за то, что она нам подарила такой праздник, такие шикарные соревнования. И за то, что она нас готовила, рассказывала нам и настраивала нас», — говорит воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Кристина Войтенко.

«Ни в коем случае не расслабляться! Как и бойцы — до последнего! Понятно? Чтобы не случилось — взяли и сделали!» — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.

«Мы очень долго готовились, долго тренировались. Эти все тренировки пошли мне на пользу. Алина Маратовна давала всякие советы, они мне помогли, все ее замечания», — говорит воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Каролина Тарасова.

Всего в этих соревнованиях от Академии выступало пять гимнасток, и почти все смогли завоевать награды в разных видах. В итоге на счету воспитанниц «Небесной Грации» 12 медалей, пять из которых — золотые!

«Атмосфера очень масштабная, очень круто выступать с такими сильными девочками, особенно в финалах!» — говорит воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Ксения Савинова.

«Конкуренция здесь большая, потому что отбирались все девочки из разных городов по всей России, сюда приехали самые сильные гимнастки. Особенно запомнились девочки из сборной России!» — говорит воспитанница Международной Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Валерия Медведева.

Вот, например, Мария Борисова из Санкт-Петербурга — член сборной команды России, мастер спорта международного класса — одна из сильнейших гимнасток нашей страны. На нынешнем турнире завоевала пять золотых медалей и одну серебряную.

«Спортивный характер, преодолеть себя и идти до конца, не сдаваться. Да, сегодня я продемонстрировала его все-таки, хоть и было тяжело!» — говорит Мария Борисова.

И, конечно, участие спортсменок из Белоруссии — всегда отдельное удовольствие для зрителей и судей.

«Отличало всегда белорусскую школу гимнастики — чистота и композиция, то есть мы всегда стараемся объяснять детям либретто, что они должны показать на ковре», — говорит заслуженный мастер спорта Белоруссии, серебряный призер Олимпийских игр Инна Жукова.

На нынешний этап Кубка «Небесная грация» из дружественной страны приехал «золотой состав» гимнасток, выступающих в групповых упражнениях. Все они входят в Национальную сборную Белоруссии. За одну из своих сложнейших композиций они были удостоены бронзовой медали. А вот золото в разных видах досталось россиянкам из Омской и Нижегородской областей.

«Следующий этап, куда отбираются дети, это на соревнования в Минск. Эти соревнования пройдут в конце мая. Дети приняли этот вызов, у них это получается прекрасно. Всем желаю удачи! И надеюсь, что встретимся в конце ноября на Международном турнире «Кубок «Небесная грация» — говорит олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов художественной гимнастики «Небесная грация» Алина Кабаева.