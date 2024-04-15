«Ничего не поделаешь»: как живет Диана Гурцкая после внезапной смерти мужа

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

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С момента трагедии в семье артистки прошел почти год.

Певица Диана Гурцкая рассказала, как переживает утрату мужа Петра Кучеренко. Она присутствовала на прощании с оперным певцом Евгением Кунгуровым, где о ее самочувствии и состоянии поинтересовался коллега Феликс Царикати, сообщает издание StarHit.ru.

«Живу. У жизни свои планы. Ничего не поделаешь», — кратко ответила она.

Трагедия в семье певицы произошла в мае 2023 года. Ее мужу стало плохо в самолете, когда он летел с Кубы. Пилоты совершили экстренную посадку, на земле уже ждала бригада скорой помощи, однако спасти его не удалось.

Кучеренко и Гурцкая прожили в браке 18 лет. В годовщину свадьбы артистка опубликовала в социальной сети душераздирающее послание, в котором заявила, что смириться с утратой она не сможет никогда.

Кучеренко похоронили на Троекуровском кладбище. Гурцкая тогда была подавлена, она отменила свои концерты, позже отказалась праздновать юбилей, избегала журналистов.

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