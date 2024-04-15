Мама Тимати поделилась милым видео с внучкой Алисой: одна деталь встревожила фанатов

Фото, видео: Instagram* / simona280; 5-tv.ru

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Звездная бабушка подверглась критике после публикации ролика. Что в нем не так?

Мама рэпера Тимати Симона Юнусова поделилась с поклонниками семейным роликом, на котором она вместе с внучкой Алисой прогулялась по городу. Все бы ничего, но одно действие смутило интернет-пользователей.

На видео десятилетняя Алиса, сидя на лавке, ела мороженое вместе со своим новым другом — щенком породы мальтипу. Многие обратили внимание Юнусовой на то, что это может быть очень опасно как для животного, так и для девочки.

«Собакам нельзя мороженое. Сахар для них — это яд»;

«Собака на улице грязь полизала и потом еду ребенка… Отлично»;

«Вы же сами год назад писали, что у Алисы уже были проблемы со здоровьем из-за собаки, и вот снова», — пишут комментаторы.

У Юнусовой нашелся ответ для всех негодующих. Она заверила, что глисты у детей бывают не только от собак. Кроме того, звездная бабушка и вовсе отметила, что осудили ее в основном те, у кого нет животных.

Алиса родилась в союзе Тимати с моделью Аленой Шишковой. Практически с самого рождения девочка живет с бабушкой. Длительное время Шишкова подвергалась критике за то, что воспитанием девочки занимается не она сама.

У Тимати также подрастает сын, которого подарила другая модель Анастасия Решетова. Несмотря на рождение детей, артист так и не заключил официальный брак ни с одной из них.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой роскошный праздник мама Тимати организовала на десятилетие внучки Алисы.

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