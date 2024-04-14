«Дно пробито»: Захарова иронично отреагировала на новый закон о смене пола в Германии

Захарова иронично отреагировала на закон ФРГ о возможности менять пол раз в год

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Как официальный представитель МИД РФ отнеслась к нововведениям в ФРГ?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый закон в Германии, согласно которому власти разрешили менять пол раз в год. Свое мнение она высказала в личном Telegram-канале.

Несколько дней назад в ФРГ на законодательном уровне разрешили детям до 14 лет менять пол раз в год, имея заявление от родителей, а после достижения этого возраста подростки могут сами принимать решение по этому вопросу.

«Как говорится, не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в Германии, как дно снова пробито», — сказала Захарова.

Дипломат задалась вопросом, почему менять гендерную принадлежность разрешили в ФРГ лишь раз в год, а не чаще.

«Почему только раз в год?» — спросите вы. Мне тоже интересно, зачем сдерживать себя в свободе выбора. Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — добавила Захарова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова отреагировала на решение ФРГ называть президента РФ Владимира Путина без должности.