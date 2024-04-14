Звезда «Дома-2» Ермакова получила фингал под глаз от соседки

Фото: Instagram* / ermakovan

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Что не поделили женщины?

Экс-участница известного реалити-шоу «Дом-2» Надежда Ермакова в своей социальной сети выложила кадры, где предстала перед подписчиками с внушительным синяком под глазом.

«Да, я про синяк. И такое в моей жизни первый раз, реально», — загадочно написала Ермакова.

Фото: Instagram* / ermakovan

При этом женщина не уточнила, что конкретно с ней случилось. Она выложила переписку с мужем, где написала, что подралась с соседкой из-за своей собаки по кличке Жулик. Но он ей не поверил и предположил, что супруга была у косметолога. Ермакова подробности уточнять не стала, продолжая интриговать подписчиков.

Накануне на звезду реалити обрушилась волна хейта из-за ее поведения на похоронах скончавшейся Либерж Кпадону. Многие посчитали, что она была в приподнятом настроении, что сочли неуместным. Тогда Ермакова молчать не стала и гневно отреагировала на слова хейтеров.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Звезду «Дома-2» Шароварова арестовали по делу о сбыте наркотиков.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ