Удары пушек «Гиацинт»: лучшее видео из зоны СВО за день
Экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ на южно-донецком направлении
Фото, видео: © РИА Новости / Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Российские силы продолжают громить противника на поле боя.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Артиллерия
Расчеты гаубиц «Гиацинт-С» уничтожили орудия артиллерийской батареи ВСУ в ходе ведения контрбатарейной борьбы на авдеевском направлении. Артиллеристы беглым огнем поразили район размещения огневых средств украинских националистов на дистанции более 23 километров.
После выполнения боевой задачи бойцы замаскировали орудия и оперативно убыли в подземные укрытия.
Армейская авиация
Экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по опорному пункту и живой силе ВСУ на южно-донецком направлении. Все цели были успешно поражены.
Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОДАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции, что позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.