Собирали по кусочкам: звезда «Фишера» Максимов рассказал об изуродовавшей его лицо травме
В детстве актер Максимов получил травму, которая изуродовала его лицо
Фото: Александр Щербак / ТАСС
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Что произошло в тот злополучный день?
Звезда сериала «Фишер» Андрей Максимов рассказал о травме из детства, которая буквально изуродовала ему лицо. Все произошло в лагере около 15 лет назад во время игры в футбол. Еще на тот момент будущего актера придавило большой металлической конструкцией — футбольными воротами.
«Я повис на них, запутался ногами в сетке, просто не смог спрыгнуть. Они на меня упали и сломали все лицо», — вспоминал актер в YouTube-шоу «вМесте».
Врачам пришлось собирать поврежденные части лица по кусочкам. Удалось восстановить лицевые кости, однако на подбородке и губе все же остались шрамы.
«Тогда я понял: любовь мамы нельзя перевести ни в какие слова. Я видел, что мама переживала, но она не показывала, как ей плохо и страшно. Сломаны скулы, нос, челюсть. Зубы выбиты…», — признается артист.
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