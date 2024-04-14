«Сильный характер»: Костя Цзю исключил влияние ситуации с поджогом авто на Кудряшова перед боем

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Спортсмен прокомментировал версию о причастности к инциденту соперника российского боксера из Аргентины.

Поджог автомобиля не помешает концентрации боксера Дмитрия Кудряшова перед боем с аргентинцем Даниэлем Робутти. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю.

«Я Диму знаю много лет. Знаю, как крепкого внутри (человека. — Прим. ред.). Характер сильный <…> Я уверен, что ничего из этого не воздействует на Диму. Он сильный характером, <…> поэтому все будет хорошо», — подчеркнул он.

Поджог автомобиля Кудряшова перед ответственным боем Костя Цзю объяснил возможными кознями «завистников и злопыхателей». Версию о причастности к инциденту соперника Кудряшова из Аргентины Цзю назвал весьма сомнительной.

«Это не может быть его соперник. <…> Надо искать другой след. Я не думаю, что из-за его профессиональной деятельности. Он нормальный мужик, честный, порядочный», — отметил спортсмен.

В воскресенье, 14 апреля, в Волгодонске неизвестный поджег автомобиль Кудряшова. Сам спортсмен в это время находился на тренировке. Он предполагает, что злоумышленник знал, где он будет находиться в момент поджога.

Спортсмен добавил, что четыре года назад перед поединком у него угнали машину. В этот раз инцидент с машиной тоже произошел перед ответственным боем: 26 апреля Кудряшов сразится с аргентинским боксером Даниэлем Робутти на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по факту поджога автомобиля боксера Дмитрия Кудряшова возбуждено уголовное дело.