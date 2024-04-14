Сражалась с тяжелой болезнью: умерла актриса из «Склифосовского» Инна Головина
Умерла актриса Инна Головина
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Ей было всего 49 лет.
Актриса театра и кино Инна Головина скончалась на 50-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили на сайте Электротеатра «Станиславский».
«Последние несколько лет Инна, с ее невероятной силой воли, мужественно сражалась с тяжелой болезнью, и мы были уверены, что она со всем справится», — написали представители учреждения.
Выпускница Государственной консерватории имени Л. В. Собинова в Саратове — Инна Головина — проходила обучение по курсу народной артистки СССР В. А. Ермаковой.
После окончания консерватории она работала в ТЮЗе города Саратова и затем в молодежном театре города Краснодара. Позднее Инна поступила во ВГИК на экспериментальный курс Э. Г. Виторгана, который успешно завершила в 2003 году.
Российскому зрителю она известна по ролям в сериалах «Склифосовский» и «Дальнобойщики».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что умер актер из сериала «Молодежка» Юрий Ваксман.