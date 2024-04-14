Киев заявил о поворотном моменте в конфликте из-за новой тактики России

CNN: на Украине заявили о поворотном моменте в конфликте из-за новой тактики РФ

Фото: Reuters / Gleb Garanich

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В ближайшие месяцы Украину может ждать тотальный блэкаут из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.

Конфликт на Украине достиг поворотного момента после того, как армия России в конце марта начала наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает CNN, цитируя директора киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко.

«Новая стратегия [российской армии — Прим. ред.] состоит из массированных ракетных ударов по конкретным целям, когда большое количество ракет и беспилотников одновременно сосредотачиваются на очень ограниченном количестве целей. <…> Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас», — посетовал Харченко.

Накануне министр энергетики Украины Герман Галущенко в эфире телеканала «Рада» призвал жителей страны запасаться электрогенераторами и аккумуляторами в связи с возможным тотальным блэкаутом.

Он, по словам министра, может случиться в ближайшие месяцы из-за разрушенной энергетической инфраструктуры.

Ранее 5-tv.ru сообщал о полном уничтожении Трипольской ТЭС — самой мощной под Киевом.