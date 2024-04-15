Жена бывшего Волочковой похвасталась фигурой на последних месяцах беременности

Фото, видео: Instagram* / elenanika

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Телеведущая Елена Николаева, судя по ее большому животу, уже совсем скоро подарит Игорю Вдовину второго ребенка.

Жена бывшего супруга Анастасии Волочковой — телеведущая Елена Николаева — в личном блоге продемонстрировала фигуру в полупрозрачном платье. Жена композитора Игоря Вдовина находится на последних месяцах беременности.

«Иногда я совершенно забываю, что у меня живот, а за окном всего +13. Впереди лето, плюс одна новая жизнь, плюс один новый диплом, и на свободу в ажурных и полупрозрачных платьях», — подписала телеведущая публикацию.

Женщина сняла ролик на фоне роскошной спальни, продемонстрировав подписчикам стройную фигуру.

«Очень хороша с этим милым животиком»;

«Самая красивая форма», — заметили интернет-пользователи в комментариях.

Телеведущая готовится стать мамой во второй раз. Первого сына в браке с Игорем Вдовиным она родила три года назад. Стоит отметить, что для него это будет шестой по счету ребенок. От Волочковой у него есть дочь Ариадна.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отказалась отдавать квартиру дочери.

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