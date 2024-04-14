В Совбезе заявили о поощрении Западом хакерских атак на Россию

Фото: www.globallookpress.com / Silas Stein

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Спецслужбы США и ЕС и сами используют компьютерные технологии для шпионажа и атак на объекты критической инфраструктуры в России.

Западные спецслужбы поощряют атаки хакерских группировок на Россию, а также сами используют компьютерные технологии для атак на объекты критической инфраструктуры и для разведывательной деятельности. Об этом заявил первый замсекретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев в интервью «Российской газете».

«Официальные власти США, Англии и подконтрольных им стран поощряют транснациональную деятельность хакерских группировок и отдельных преступников в случаях, когда их незаконные действия способны нанести ущерб экономике и безопасности нашей страны. А также негативно повлиять на общественное мнение», — подчеркнул Нургалиев.

По его словам, темы противодействия применению кибертехнологий в преступных целях обсуждались на текущей неделе в рамках заседания научного совета при российском Совбезе. Там отмечалось, что преступники используют такие особенности компьютерных технологий, как анонимность и трансграничность. В связи с этим была подчеркнута необходимость срочных дополнительных мер противодействия использованию информационных технологий в преступных целях.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МВД России задержало трех хакеров из группировки SugarLocker.