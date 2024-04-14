Naval News: необычный беспилотник обнаружили у берегов Румынии

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Economou

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Кому может принадлежать оружие?

Морской дрон, состоящий из советских и американских деталей, нашли у берегов Румынии.

Аппарат был оснащен боеголовкой, что свидетельствовало о ее принадлежности к оружию. На нем была установлена часть советской противокорабельной ракеты П-20 «Термит».

Портал Naval News отмечает, что есть основания предполагать, что дрон может быть украинским. Производитель Silver Ships ранее поставлял Незалежной судно в рамках очередного пакета помощи от США, название которого не уточняется.

Следовательно, можно считать, что оно украинского происхождения. Однако установить точное происхождение находки невозможно.

«Хотя может быть ясно, какая страна это делает, американские спецслужбы все равно будут это отрицать», — отметили в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские дроны-камикадзе атаковали Запорожскую АЭС.