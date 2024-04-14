Зеленский капут? Украинский президент планирует подписать закон об ужесточении мобилизации

Зеленский может подписать закон об ужесточении мобилизации в течение двух недель

Фото: www.globallookpress.com

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Часть предусмотренных в законе норм вступят в силу сразу после обнародования, другие — через месяц.

Принятый Верховной радой закон об ужесточении правил мобилизации может быть подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в течение двух недель. Об этом сообщил вице-спикер Верховной рады Александр Корниенко.

«Я думаю, что с понедельника спикер сможет подписать его, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет», — цитирует Корниенко украинское издание «Главком».

По словам вице-спикера Рады, в парламент на сегодня не внесено никаких постановлений, которые могли бы заблокировать дальнейшее продвижение закона о мобилизации. Поэтому спикер Рады Руслан Стефанчук может уже в понедельник, 15 апреля, подписать документ и направить его президенту.

Корниенко добавил, что часть предусмотренных в законе норм вступят в силу сразу после обнародования, другие — через месяц.

Бывший спикер Верховной рады Дмитрий Разумков ранее заявил, что после принятия закона о мобилизации украинский народ станет для Зеленского и депутатов Рады приговором.

По словам Разумкова, исключение пунктов о ротации и демобилизации лишили людей возможности «увидеть родных и близких и отдохнуть».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховная рада приняла большинством голосов во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации.