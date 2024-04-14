Раскрыла тайну рождения дочери: Брухунову поймали с поличным

Фото: Instagram* / bruhunova

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О чем случайно в Интернете проговорилась подписчикам жена Петросяна?

Жена знаменитого российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в комментариях к посту, посвященному полугодию их новорожденной дочери, нечаянно проговорилась подписчиками интересными подробностями появления Матильды на свет.

Девочка родилась 13 октября. Внимательные поклонники заметили, что у их первого сына Вагана и у самой Брухуновой день рождения в то же самое число. Причем у обоих в марте.

Кроме того, особо пытливые подписчики Татьяны в октябрьских публикациях обнаружили, что она регулярно посещала театральные постановки. Вместе с тем никто не видел жену юмориста в положении и никакого следа усталости после родов за ней не заметили, пишет KP.RU.

Эти факты подтолкнули поклонников вновь на то, что пара все-таки воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако Петросян и Брухунова это активно отрицают.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Брухунова пожаловалась на серьезную проблему после родов.

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