Российский моряк с захваченного Ираном судна вышел на связь с семьей

Фото: www.globallookpress.com / Axel Heimken

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Родные подтвердили, что Тимофей Колчанов работает на контейнеровозе старшим механиком.

Российский моряк Тимофей Колчанов, который оказался на борту захваченного Ираном в Ормузском проливе судна MSC Aries, вышел на связь с семьей. Об этом рассказала 5-tv.ru его супруга Мария.

«Он звонил с неизвестного номера на восемь секунд. Сказал, что с ним все хорошо, связи не будет, его не терять, есть надежда, что решится что-то в ближайшие дни. И связь прервалась», — сказала она.

С женой моряка также связался представитель крюингового агентства. По его словам, члены экипажа живы и находятся в безопасности. Однако сейчас с судном связи нет.

Сестра Колчанова Евгения рассказала 5-tv.ru, что ее 38-летний брат работает на контейнеровозе старшим механиком. Она добавила, что захват судна произошел вчера, 13 апреля. В посольстве сообщили, что весь экипаж жив.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Tasnim News Agancy; 5-tv.ru

Накануне сообщалось, что ВМС Ирана захватили коммерческое судно MSC Aries в Ормузском проливе. Контейнеровоз шел под флагом Португалии, при этом его связывают с лондонской компанией Zodiac Maritime, одним из владельцев которой является израильский бизнесмен Эяль Офер.

По предварительным данным, на борту судна находятся 20 филиппинских моряков. Позднее стало известно, что среди них также есть и россиянин.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Удары наносились по Израилю еще со стороны Ливана, Йемена, Сирии и Ирака. Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана. В связи с атакой Байден провел переговоры по телефону с Нетаньяху. Глава Белого дома заявил, что Штаты не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее 5-tv.ru писал, что посольство РФ выясняет детали захваченного Ираном судна Aries с россиянином.