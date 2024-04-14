Армия России уничтожила пусковую установку ЗРК IRIS-T в зоне спецоперации

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Минобороны показало момент нанесения удара по вражескому вооружению.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск армии России уничтожили пусковую установку зенитного ракетного комплекса IRIS-T в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожена пусковая установка зенитного ракетного комплекса „IRIS-T“ производства ФРГ и склад боеприпасов», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, также наши бойцы нанесли поражение живой силе и военной технике Вооруженных сил Незалежной в 129-ти районах проведения СВО.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства ПВО сбили 15 беспилотников ВСУ за полчаса над территорией России. С раннего утра наши войска защищают РФ от вражеских дронов.