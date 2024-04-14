На Украине заявили о пожаре на высоковольтных подстанциях под Одессой
Минэнерго Украины сообщило о пожаре на подстанциях под Одессой
Фото: Danil Shamkin / ТАСС
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О каких именно объектах идет речь?
В Одесской области произошло возгорание оборудования на нескольких высоковольтных подстанциях. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины в Telegram-канале.
«На высоковольтных подстанциях в Одесской области произошло возгорание оборудования», — указывается в публикации.
Пожары к настоящему моменту ликвидированы. В результате происшествия четыре населенных пункта оказались обесточены. Причины выясняются, но о каких именно объектах идет речь, не уточняется.
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