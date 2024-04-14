Задержанные из-за ситуации в Израиле рейсы «Аэрофлота» готовятся к вылету

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

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Росавиация еще ночью ввела ограничения из соображений безопасности.

Рейсы «Аэрофлота» в Египет и ОАЭ, которые были задержаны из соображений безопасности в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, теперь готовятся к вылету. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.

Таким образом, к вылету готовятся рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Хургаду, а также из столицы в Шарм-эш-Шейх, Дубай и Абу-Даби. На время ожидания пассажирам предоставлялись услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами авиакомпании.

Кроме того, ближайший рейс в Тегеран запланирован на 17 апреля согласно расписанию. «Аэрофлот» пообещал уведомлять пассажиров о статусе выполнения рейсов в Иран.

Еще ночью Росавиация запретила авиакомпаниям совершать рейсы в Израиль, Иорданию и Ирак, а также использовать воздушное пространство этих стран для транзитных полетов. Ограничения связаны с эскалацией на Ближнем Востоке.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. В результате нее погибли два генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

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Иран ночью 14 апреля выпустил в сторону Израиля, по оценкам СМИ, 185 беспилотников, 36 крылатых ракет и 110 ракет класса «земля-земля». Атака длилась больше пяти часов. Позднее израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил об отражении нападения.

Следует отметить, что военные США, а также Великобритании и Иордании использовали свои средства ПВО для перехвата большей части ракет и БПЛА Ирана. В связи с атакой Байден провел переговоры по телефону с Нетаньяху. Глава Белого дома заявил, что Штаты не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава США Джо Байден в 2020 году заявлял о намерении тогдашнего лидера Америки Дональда Трампа втянуть страну в войну с Ираном. Он «предсказывал» это столкновение во время предвыборной кампании, но теперь совсем забыл о своих словах.