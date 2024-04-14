Перспективы помощи Киеву выглядят фантастично: к чему приведет конфликт Израиля и Ирана

Фото, видео: Иван Батырев / ТАСС; © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Обострение противостояния между двумя ближневосточными странами рискует обернуться новыми проблемами для Запада и остального прогрессивного мира.

Минувшей ночью Иран атаковал ключевые военные объекты на территории Израиля. По заявлениям официальных ведомств, предпринятые меры со стороны правительства Ирана стали ответом на удар Израиля по консульству страны в Дамаске.

Развернувшееся противостояние всерьез подсветило вопрос нависшей над миром ядерной угрозы: премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «готов на все в отношении Ирана».

Мировые политологи тут же восприняли слова представителя Израиля как возможный намек на угрозу применения «красной кнопки». В то же время Иран, нанесший ответный удар, открыто заявил об отсутствии готовности усугублять конфликт. Теперь весь мир с содроганием ждет, какой дальнейший сценарий выберет каждая из сторон и их союзники.

Три варианта развития событий

Эксклюзивно в беседе с 5-tv.ru политолог Владимир Шаповалов обрисовал три наиболее вероятных исхода. По словам профильного эксперта, мировому сообществу всерьез следует опасаться расклада, при котором Израиль продолжит форсировать конфликт с расчетом «втянуть Штаты в полномасштабные разборки».

Однако захочет ли Белый дом участвовать в разворачивающихся событиях — вопрос все еще открытый.

О серьезности своих намерений Нетаньяху, подчеркивает Шаповалов, заявил четко. Соответственно, предпосылок для смены курса со стороны Израиля нет, акцентировал внимание эксперт.

«Вариант первый: стороны, обменявшись ударами, вернутся к привычному формату ведения опосредованных действий. С воинствующей риторикой, но без дальнейших операций.

Вариант второй: для Израиля важна дальнейшая эскалация, поэтому он пойдет по пути усугубления и нанесет один или несколько чувствительных ударов по Ирану. В пользу этого варианта говорит тот факт, что правительство Израиля уже об этом объявило.

В этом случае возможно продолжение обмена ударами, но без масштабных действий, а затем постепенное снижение противостояния», — прояснил Шаповалов.

Самый критичный для всего мира сценарий — разворачивание полномасштабных военных действий, продолжает эксперт. Спрогнозировать последствия затяжного противостояния в этом случае не возьмется ни один мировой политолог, поскольку перспективы открываются в высшей степени катастрофичные.

«Вариант третий: полномасштабная война с втягиванием Штатов и остальных союзников. Некоторые преподсылки к этому сценарию есть и сейчас, поскольку в отражении атаки участвовали и США, и Великобритания, и другие страны. Это свидетельствует о том, что формируется ситуативная коалиция. При этом стоит обратить внимание, что, например, та же Турция дистанцируется от конфликта и, несмотря на то, что она является членом НАТО, заявляет о том, что не будет помогать Израилю и Штатам в этих действиях», — продолжает Шаповалов.

По словам политолога, разворачивание полноценной войны на Ближнем Востоке — абсолютно возможно, что приведет к окончательному краху действующей, давно сформированной системы международных отношений.

Что делать Украине?

Как объяснил журналистам политолог Шаповалов, обострение конфликта на Ближнем Востоке вынуждает Штаты менять привычную тактику. Главным приоритетом Байдена и его команды с высокой долей вероятности станет пристальный контроль за конфликтом Израиля и Ирана, что, в свою очередь, приведет к еще большему ослаблению Украины.

«Думаю, что первый сценарий — прекращение конфликта — маловероятен. Нужно рассматривать второй или третий сценарий с некоторым приоритетом ко второму сценарию. В любом случае, конфликт на Ближнем Востоке уже сейчас вышел на первое место и для Штатов, и для их союзников, и для мира в целом. А это значит, что украинский кризис отходит на второй план. Перспективы дальнейшей помощи Украине со стороны Запада и Штатов становится абсолютно фантастическими. Некоторые подачки, конечно, еще будут, но проблема Израиля выйдет для США на первое место», — спрогнозировал он.

Как подчеркнул политический эксперт, все происходящее вокруг Израиля стало следствием беспрецендентной атаки государства по консульству Ирана. Масштаб проступка акцентирует внимание Шаповалов, сопоставим с террористической атакой «Аль-Каиды»* на американские посольства.

«Таких прецедентов до „Аль-Каиды“* в мире больше не было. Фактически, Израиль повторил действия террористов, уничтожив иранское посольство. При учете всех нюансов, Иран делает все, чтобы сохранить статус-кво, чтобы не началась масштабная война. Основной заинтересованной стороной в эскалации конфликта является Израиль, а если быть более точным, то конкретно правительство Нетаньяху», — акцентировал внимание он.

Разворачивающийся конфликт сыграет на руку?

По словам политолога Шаповалова, вполне допустимо, что нагнетание конфликта Израиля с Ираном могло стать поводом для Нетаньяху отвлечь мировую общественность и население своей страны от назревающих внутриэкономических проблем.

«В Израиле наблюдается очень сложная внутриполитическая ситуация, возникшая отнюдь не после 7 октября. Она существует последние несколько лет, а сейчас эскалация внутриполитического конфликта постепенно выходит на первый план и требует если не решения, то переключения внимания.

Вторая причина — очевидная неудача Израиля в его действиях в секторе Газа и полное непонимание, что делать дальше. В этой ситуации они пошли по пути эскалации и втягивания в конфликт внешних стран.

Третья причина — действия Штатов, которые стараются дистанцироваться от дальнейшей помощи Израилю. В этой ситуации правительству Нетаньяу необходимы сильные раздражители, которые принудят США вмешаться в конфликт больше, чем сейчас», — подвел резюме он.

Чуть ранее бывший журналист The New York Times Джон Вароли подчеркнул, что некоторые влиятельные члены НАТО (Франция, Великобритания и Германия) продолжат помогать и поддерживать Израиль. Штаты же оказались в критически неудобном для себя положении, выйти из которого без потерь не представляется возможным.

До этого 5-tv.ru писал, что известно о крупнейшей атаке Ирана на Израиль.

* — запрещенная в России террористическая организация