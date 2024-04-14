«Возникают путаницы»: как исправить ошибки в личных данных в документах

Юрист Верховцева: ошибки в документах могут привести к проблемам с наследством

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Аверин; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Специалист советует проверять документы сразу, чтобы в дальнейшем не возникло сложностей.

Важные документы, сопровождающие человека всю жизнь, порой могут содержать ошибки. К сожалению, неправильное написание фамилии или несостыковка в месте прописки встречаются достаточно часто. О том, что делать, если вы обнаружили опечатку в личных данных, 5-tv.ru рассказала Юлия Верховцева, арбитражный антикризисный управляющий, юрист-экономист.

Сперва эксперт отметила, что самыми распространенными ошибками в документах являются написание букв «е» или «ё», похожих имен «Наталья» и «Наталия», а также неправильные место рождения и место выдачи паспорта.

«Человек родился в Семеновском районе, паспорт получал, не меняя места жительства, уже в Петровском районе. Потому что произошла смена наименования места, где он родился, и из-за этого тоже возникают путаницы», — объяснила специалист.

Юлия Верховцева поделилась, что многие люди, зная о неправильных личных данных, не спешат менять их, ведь эти ошибки не особо мешают по жизни. Однако при подобных опечатках в будущем могут возникнуть немалые проблемы, отметила юрист. Например, при сделках с недвижимостью.

«Это касается вступления в наследства. Когда человек несет к нотариусу документы, подтверждающие его родство с наследодателем. Нотариус проверяет принесенные документы с документами, полученными с государственных органов, и видит несоответствие. Конечно, он на таком основании имеет полное право отказать», — привела пример наша собеседница.

Эксперт рассказала о двух способах исправить несоответствия. Во-первых, необходимо обратиться в ведомство, которое выдало неправильные документы. Если это паспорт, стоит обратиться в МВД или подать заявление в МФЦ, приложив к нему документ, в котором допущена опечатка, а также документ с верными сведениями — чаще всего это свидетельство о рождении.

Заявление сопровождается двумя фотографиями гражданина и, возможно, определенной государственной пошлиной. В среднем исправление длится около 30 дней.

Во-вторых, бывают инциденты, когда ведомства, допустившие опечатки, перестают существовать.

«Это чаще касается образовательных учреждений, которые преобразуются, реорганизуются, исключаются. И в таком случае необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении факта, имеющего юридическое значение», — посоветовала специалист.

В заявлении стоит указать, почему отсутствует возможность получения исправленного документа в организации и для чего необходимо внести изменения. Тогда человек будет носить решение суда как приложение к документу, в котором присутствует ошибка.

Наша собеседница призвала сразу проверять личные данные после их выдачи — это значительно сэкономит время и нервы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как делить недвижимость.