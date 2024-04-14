Карта организма: какие показатели в анализе крови предвещают рак

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Онколог рассказал, какие изменения могут указывать на смертельно опасное заболевание.

Медики все еще спорят, можно ли узнать о наличии онкологического заболевания по анализу крови, который часто сдают россияне. Онколог Андрей Каприн рассказал, даст ли изучение данных анализа указание на наличие смертельно опасного заболевания.

По словам врача, по одному или нескольким показателям нельзя диагностировать онкологию. Однако с его помощью можно увидеть отклонения или патологические изменения в организме, причиной которых может быть рак.

«Анализ позволяет выявить патологические изменения в организме при различных заболеваниях инфекционной и неинфекционной природы», — поясняет Каприн.

Что о раке сообщит общий анализ крови

Чтобы понять, на какие данные обратить внимание, нужно понять, что вообще отражено в анализе крови. Это — количество эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и других клеток. Любое изменения в показателях говорит о скрытой болезни. Поэтому необходимо регулярно сдавать анализ крови и обсуждать результаты со специалистом. В первую очередь нужно обратить внимание на:

снижение гемоглобина,

снижение или повышение лейкоцитов,

количество зернистых и незрелых лейкоцитов,

превышение уровня лимфоцитов в крови,

повышенный уровень скорости оседания эритроцитов.

О чем скажет биохимический анализ крови

В случае подозрения на патологию пациент должен сдать биохимический анализ крови, которые назначают при первом подозрении на онкологию. В этом случае необходимо обращать внимание на:

повышение уровня кортизола , которое может быть вызвано стресс-фактором;

, которое может быть вызвано стресс-фактором; повышение уровня кальция , которое может символизировать о развитии рака бронхов, молочной железы или почек;

, которое может символизировать о развитии рака бронхов, молочной железы или почек; высокий уровень кровяных белков гамма- и альфа-2-глобулинов , который укажет на наличие опухоли;

, который укажет на наличие опухоли; низкий уровень сывороточного альбумина , который снижается при ряде заболеваний, в том числе онкологических;

, который снижается при ряде заболеваний, в том числе онкологических; высокую активность ферментов альдолазы и лактатдегидрогеназы, которые могут указывать на разрушение клеток.

Но врач предупреждает: даже если вы обнаружили в биохимическом анализе крови перечисленные изменения, нельзя впадать в панику. Прежде всего проконсультируйтесь с грамотным специалистом.